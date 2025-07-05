Kartalkaya Faciası Davası Başlıyor: 78 Kişinin Ölüm Nedeni Tek Tek Belirlendi

Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin ölüm nedenleri tek tek açıklandı. Binada yapılan kriminal ve kimyasal incelemeler yangının çıkış noktasına dair önemli deliller sundu. Otel sahipleri suçlamaları kabul etmezken, geniş çaplı dava Bolu’da başlıyor.

Kartalkaya Faciası Davası Başlıyor: 78 Kişinin Ölüm Nedeni Tek Tek Belirlendi
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Geçtiğimiz ocak ayında Türkiye'nin yüreğini yakan yangın faciasında duruşmaya sayılı günler kaldı. Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025’te yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Temmuz Pazartesi günü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda görülecek. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından hazırlanan iddianamede, yangında hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri ve olayın detayları açıklandı.

Kartalkaya Faciası Davası Başlıyor: 78 Kişinin Ölüm Nedeni Tek Tek Belirlendi - Resim : 1

İddianamede yer alan bulgulara göre; 22 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi ve duman gazı inhalasyonu, 32 kişi karbonmonoksit gazı, 4 kişi pencereden atlama sonucu oluşan iç kanama ve 20 kişi de yanarak yaşamını yitirdi. Ayrıca 133 kişinin dumandan zehirlenme ve çeşitli kırıklar nedeniyle yaralandığı bildirildi. Duruşmada, 78 davacı, 211 mağdur ve yaklaşık 300 avukatın katılımıyla büyük bir kamuoyu ilgisi bekleniyor.

SPOR SALONU DURUŞMA SALONU YAPILDI

Sabah'tan Kasım Şahin'in haberine göre, yangınla ilgili davada, tutuklu sanıklar arasında bulunan otel sahibi Halit Ergül ile eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşmayı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi yürütecek ve geniş katılım sebebiyle özel olarak hazırlanan spor salonunda gerçekleştirilecek.

EKİPLER 12 DAKİKADA GELDİ

Yangının başladığı gece saat 03.27'de yapılan ihbar üzerine ekipler 12 dakika içinde olay yerine ulaştı. İlk belirlemelerde otelin arka cephesinde 4. kattan 12. kata kadar yayılan alevler tespit edildi. Ön cephede görünür alev olmamasına rağmen, odalardan yoğun duman çıktığı belirlendi.

Kartalkaya Faciası Davası Başlıyor: 78 Kişinin Ölüm Nedeni Tek Tek Belirlendi - Resim : 2

DELİLLER TOPLANDI, İNCELEME YAPILDI

Olay yeri incelemeleri kapsamında, Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı uzmanları ve savcılık gözetiminde birçok fiziksel ve kimyasal örnek alındı. İncelemeler, yangının restoran katındaki mutfak ekipmanlarından kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Delil toplama süreci; tabak kırıkları, elektrik kabloları, mutfak ızgarası ve yalıtım malzemelerine kadar birçok kalem üzerinde yoğunlaştı.

78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Grand Kartal Otel Yangını Davası 7 Temmuz’da Başlıyor78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Grand Kartal Otel Yangını Davası 7 Temmuz’da BaşlıyorGüncel

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Kaynak: Sabah

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