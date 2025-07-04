78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Grand Kartal Otel Yangını Davası 7 Temmuz’da Başlıyor

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Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili açılan davanın ilk duruşması, 7 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

SANIKLARA 1998 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Yangın sonrası başlatılan adli soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otelin sahipleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif ve Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi’nden Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’a, 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından kişi başı 1998 yıla kadar hapis cezası istendi.

BAZI SANIKLAR İÇİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede otelin teknik ve destek kadrosunda görev yapan çeşitli personel ve firma temsilcileri hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezaları talep ediliyor. Bu kapsamda toplam 32 sanık yargılanacak; bunların 19’u tutuklu olarak yargılanıyor.

SPOR SALONU MAHKEME SALONUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Duruşmanın yapılacağı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nde kapsamlı bir hazırlık yapıldı. Spor salonu tam donanımlı mahkeme salonuna çevrilirken, okul içindeki yemekhane 150 kişilik avukat dinlenme alanı haline getirildi. Kadın ve erkek tutuklular için ayrı bekleme alanları da oluşturuldu.

LİSE ÖNÜNDEN YOĞUN ÖNLEM

Mahkeme sırasında yaşanabilecek yoğunluk ve güvenlik risklerine karşı okul çevresi polis barikatlarıyla çevrelendi. Mahkeme günü okulun bulunduğu yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Mahkeme alanına girişlerde, sadece polis listesinde yer alan kişilere izin verilecek ve cep telefonları içeri alınmayacak.

BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Mahkeme boyunca Bolu ve çevre illerden gelen destek ekiplerle birlikte yaklaşık 1000 polis görev alacak. Ayrıca AFAD ve Kızılay, görevli personel için okul çevresine çadırlar kurmaya başladı.

ÖZGÜR ÖZEL VE ÜMİT ÖZDAĞ DA KATILACAK

Yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınları ve kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği davanın ilk duruşmasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın da katılması bekleniyor. Yangının çıktığı Grand Kartal Otel’in son hali de görüntülenirken, jandarma ekipleri otelin bulunduğu bölgeye sivil girişine izin vermiyor.

Kaynak: DHA