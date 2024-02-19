Anagold, yatırım teşviki almış! Yüzde 90 vergi indirimi, KDV istisnası, faiz desteği...

Erzincan İliç’te toprak kayması yaşanan Çöpler Altın Madeni'ni işleten şirket, 2015 yılında 1 milyar 337 bin TL tutarında yatırım teşviki almış.

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Anagold, yatırım teşviki almış! Yüzde 90 vergi indirimi, KDV istisnası, faiz desteği...

Erzincan İliç’te daha önce siyanür sızıntısıyla gündeme gelen, 13 Şubat 2024’te de toprak kayması yaşanan madeni işleten şirketin 2015 yılında 1 milyar 337 bin TL tutarında yatırım teşviki aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, bu teşvik kapsamında şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, yedi yıl boyunca sigorta primi işveren hisse desteği, KDV istisnası, yüzde 90 oranında vergi indirimi, KDV iadesi ve faiz desteği verildiği görüldü. Teşvik kapsamında Anagold Madencilik A.Ş’nin yıllık 10 ton dore altın üretimi gerçekleştireceği ve yatırım kapsamında 232 kişi istihdam edeceği ifade edildi.

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İLİÇ'TE MADENDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu toprağın 800 metre hareket ettiğini belirtti. En az 9 işçi bu kayan toprağın altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Fırat Nehri’ne doğru kayan devasa toprak yığınının, siyanür ve sülfürik asit ile yıkanmış malzemelerden oluştuğuna yönelik açıklamalar yapıldı.

Şirketin, tüm itirazlara rağmen Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde kapasite artırımına gittiği ve maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıktı.

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İliç Erzincan Maden
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