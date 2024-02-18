Facianın yaşandığı madenin Türkiye müdürü serbest bırakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Facianın yaşandığı madenin Türkiye müdürü serbest bırakıldı

Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan faciaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Facianın yaşandığı madenin Türkiye müdürü serbest bırakıldı - Resim : 1

Erzincan'da facianın ardından maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildiErzincan'da facianın ardından maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildiGüncel
Sendika kimden yana? Protesto yapan işçiye "Şov yapma" çıkışıSendika kimden yana? Protesto yapan işçiye "Şov yapma" çıkışıGüncel
Mühendis Küçük madende göçük yaşanacağını söylemişti: "Maden sahasının aşağısındaki çukur dolarsa bütün yer altı suyu siyanürle kirlenecek"Mühendis Küçük madende göçük yaşanacağını söylemişti: "Maden sahasının aşağısındaki çukur dolarsa bütün yer altı suyu siyanürle kirlenecek"Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Maden Erzincan İliç Gözaltı
Son Güncelleme:
Oynadığı dizi ve filmlerle zirveye koşuyor: Burak Özçivit’ten yeni anlaşma Oynadığı dizi ve filmlerle zirveye koşuyor: Burak Özçivit’ten yeni anlaşma
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yurt dışından talimat alıyorlarmış! İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yurt dışından talimat alıyorlarmış!
Siirt’te su kuyusuna düşen çocuk yaralandı Siirt’te su kuyusuna düşen çocuk yaralandı
Ankara’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Ankara’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak, kar yağışı ve çığ uyarısı Meteoroloji'den sağanak, kar yağışı ve çığ uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Esas büyük tehlike, emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması 'Esas büyük tehlike, emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması'
Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu
Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri:
Fransız deprem uzmanları Türkiye'nin iki şehri için uyardı: Peş peşe depremler olabilir! Fransız deprem uzmanları Türkiye'nin iki şehri için uyardı
Veli Ağbaba 'taş'ı unuttu, sosyal medya kahkahaya boğuldu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim' Veli Ağbaba sosyal medyayı kahkahaya boğdu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim'