Sendika kimden yana? Protesto yapan işçiye "Şov yapma" çıkışı

Erzincan İliç’te maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin de altında kaldığı toprak kaymasının ardından işçiler, Anagold Madencilik'te yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri (Maden İş) Sendikası Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Hüseyin Gürbüz'ü protesto etti.

Bir işçi Gürbüz'e, "Bizi göçüğün altında bıraktınız. Bizi köle ettiniz. Memleketimizde canımızı da, malımızı da köle ettiniz. Amerikan insan da biz insan değil miyiz? Amerikan günlük saati 35 dolar da sen bizi 10 liraya saatini çalıştırmıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. Gürbüz de işçiye, "Sen susma devam et... Madene ben mi sattım? Şov yapma” dedi.

'BİZİ GÖÇÜĞÜN ALTINDA BIRAKTINIZ'

Erzincan İliç’te Anagold çalışanı madenciler maden sahasında meydana gelen facianın üçüncü gününde Türkiye Maden İş Sendikası’nı protesto etti. Sendikadan Hüseyin Gürbüz'ün işçileri ziyaretine tepki gösteren bir işçi, "Bizim içimizde ne işi var. Bizim zaten acımız büyük. Bizi göçüğün altında bıraktınız. Bizi köle ettiniz. Memleketimizi de canımızı da, malımızı da köle ettiniz. Amerikan insan da biz insan değil miyiz? Amerikan günlük saati 35 dolar da sen bizi 10 liraya saatini çalıştırmıyorsun. Biz köle miyiz yahu. Sesimizi çıkardığımız zaman 'susun.' 13 yıldır susmadım, şimdi de susmayacağım” diye konuştu.

'İŞÇİLERİ SUSTURA SUSTURA BU HALE GETİREN BU SENDİKA'

Sendika başkanı işçiye, "Sen susma devam et... Madene ben mi sattım? Şov yapma. Sana kim gazı verdiyse onun yanına git” dedi. İşçi ise, "Ben her zaman milletin yanında oldum her zaman olacağım da beni öldürseniz de olacağım. Gelmesinler buraya” diye karşılık verdi. Bir başka işçi ise, "100 üstüne 50 ton daha koyup da patlatmasalardı. Utanmazlar” diye konuştu.

Bir başka işçi de, "Yazık bize vallahi yazık ya. Olmaz böyle. Kanımızı emiyorlar bir de gelmiş burada dinliyoruz. Yani neyini dinliyoruz. Bu her şeyi işverenle beraber yapıyor. Bugüne kadar bu işçinin o sahada... Sebebi de bu Maden İş Sendikası. Her şeyi beraber yapıyor. 'Seni işten atarım, sana şunu yaparım' deyip bu işçileri sustura sustura bu hale getiren bu sendika” dedi.