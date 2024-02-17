Erzincan'da facianın ardından maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta Anagold Madencilik şirketine ait altın madeni ocağında siyanür havuzunun patlaması sonrası 9 işçi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışması sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

"LİSANS ŞARTLARI ORTADAN KALKTI"

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

"10 MİLYON METREKÜP TOPRAK AKTI"

Öte yandan bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan sonrasında yaklaşık 10 milyon metreküplük toprak aktığını, hesaplamalara göre, Sabırlı Deresi'ne ise yaklaşık 5 milyon metreküp toprağın hareket ettiğini söyledi.

"35 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TOPRAK"

Arama kurtarma çalışması süren 9 kişiden 6'sının bu dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğunu düşündüklerini kaydeden Bayraktar, Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın bir toprak bulunduğunu, bu toprağın 35 metre yüksekliğe ulaştığını, bunun da neredeyse 12 katlı bir apartmana karşılık geldiğini aktardı.

"SU VE TOPRAK ANALİZİ YAPIYORUZ"

Bakan Bayraktar, haritalar üzerinde Sabırlı Deresi yatağını göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan herhangi bir şekilde suya, hem buradaki suya hem de yer altı suyuna kontaminasyon, bulaşma olmasın istiyoruz. Onun için bu işlemi biraz hızlı yürütüyoruz. Her gün farklı lokasyonlardan, suyla alakalı 9 ayrı lokasyondan ölçüm alıyoruz. Barajın hem kaynak kısmında hem çıkış kısmında iki ayrı noktadan su ölçümü yapıyoruz ve halk sağlığını etkileyecek herhangi bir olumsuzluk var mı ona bakıyoruz. Önceki günlerde ve en son dün itibariyle yaptığımız ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz."

Kaynak: Gerçek Gündem