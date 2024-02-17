Teğmenler, Hulusi Akar ve Erbakan'a hakaretten ihraç edilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ihraçlar gündemde yer almaya devam ediyor.

Gazeteci Müyesser Yıldız, Tuzla Piyade Okulu'nda başlayan tartışmaların geldiği noktayı ve yeni ihraçları yazdı.

Yıldız, 7 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesinin ardından, iki teğmen daha Hulusi Akar ve Necmettin Erbakan'a hakaret ettikleri iddiasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ifade etti.

Yıldız'ın yazısı şu şekilde:

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'daki Atatürk'ü Anma Töreninde, tarikatçı olduğu öne sürülen bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine yaşanan olaylara adı karışan 7 teğmenin TSK'dan ihracından sonra iki teğmenin daha ihracı gündeme geldi. Bu teğmenlerin de eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'a hakaret ettikleri iddiasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

10 Kasım'da yaşanan olaylarla ilgili olarak yürütülen idari soruşturma sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, tarikatçı olduğu belirtilen ve onu destekleyen iki teğmenin yanı sıra, onlara tepki gösteren 4 teğmenin TSK'dan ihracına karar vermiş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçtiğimiz günlerde bu kararı onaylamıştı.

Bu ilk soruşturma sürerken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen bir dilekçeyle soruşturma genişletildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 25 Ocak'taki emri üzerine EDOK soruşturma heyeti, teğmenlerin daha önce incelenmemiş olan WhatsApp yazışmalarını inceleyerek 12 ve 13 Şubat tarihlerinde iki yeni rapor hazırladı.

Sözkonusu raporlardan ilkinde, Piyade Teğmen Y. Ç.'nin Kara Harp Okulu 174'üncü dönem mezunları WhatsApp grubunda belirsiz bir tarihte, “Hulusi i.. harcadı” şeklinde bir paylaşım yaptığının tespit edildiği, “bu beyanıyla da eski Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ı kastettiğinin anlaşıldığının değerlendirildiği” bildirilerek Y. Ç.'nin TSK'dan ihraç edilmek üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla da önceki gün Y. Ç.'den 8 gün içinde savunmasını yapması istendi.

İkinci raporda ise Piyade Teğmen S. Ç.'nin Piyade Okulu 1. Bölük WhatsApp grubunda, belirsiz bir tarihte merhum Necmettin Erbakan'ın annesi ve eşine hakaret ettiğinin, ayrıca Kara Harp Okulu 174'üncü dönem mezunları WhatsApp grubunda 10 Kasım 2023 günü, “Bölük komutanıyla kaç defa konuşuldu. Dekan yardımcılarıyla konuşuldu. Bi s... yapmadı i......” şeklinde paylaşım yaptığının anlaşıldığı, bu nedenlerle de TSK'dan ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildiği bildirilerek yine önceki gün itibarıyla S. Ç.'den savunması istendi.

KAVGA ISPARTA'YA MI SIÇRADI?

Öte yandan Tuzla Piyade Okulu'ndaki bu gerginliğin Isparta'ya sıçradığı konuşuluyor.

İddialara göre, eğitim için Tuzla Piyade Okulu'ndan Isparta Dağ Komando Okulu'na gönderilen teğmenler arasında üç gün önce şöyle bir olay yaşandı:

Burdur'daki sürüş eğitimini tamamlayan teğmenler, Isparta'ya dönmek üzere araçlara bindi. Teğmenlerden birisi, oturduğu koltukta sol ayağını sağ dizinin üstüne koyup botunu temizlerken, önde oturan iki teğmen arkaya geçti. Bunlardan birisi, botunu temizleyen teğmene, “Lan ayağını indirsene.” diyerek onu botundan tutup yana savurdu. O teğmen de ayağa kalkıp, “Ne yapıyorsun be?” şeklinde tepki gösterince, bu defa yakasına yapışan teğmen, “Seninle birlikte görüşeceğiz. Gidince orada kavga edeceğiz. Göreceksin sen.”tehditleri savurdu. Aynı teğmen, araya girmek isteyen teğmenlerden birisini apoletinden tutup çekerek düğmesini koparırken, misafir yabancı bir teğmenle de tartıştı.

Olaylar ancak üsteğmenin araca gelip aralarına girmesi ve tartışmanın tarafı olan teğmenleri ayrı araçlara bindirmesiyle son buldu.

Olay, araca binen üsteğmen ile diğer üsteğmenin aynı gün hazırladığı tutanla da şöyle kayda geçirildi:

“13 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30 sularında Burdur Zırhlı Araç Eğitim Alayı’nda sürücü eğitimi sonrası geri dönüş için araçlara binildiği sırada P. Teğmen H. T. Ü., P. Teğmen G. E. ile P. Teğmen M. A. Y. arasında tartışma ve arbede yaşanmış olduğu gözlemlenmiş olup, olaya P. Üsteğmen M. E. U. tarafından ivedi bir şekilde müdahale edilip taraflar ayrılmış ve iki farklı araca bindirilmek suretiyle olay son bulmuştur.”

Araçta olay çıkaran teğmenin, Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaylar sırasında “tarikatçı” denilen teğmenler lehinde tanıklık yapan isimlerden birisi olduğu öne sürülüyor.