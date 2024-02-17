Tunç Soyer duyurdu: İzmir'de toplu taşımada yeni dönem!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu taşımalarda aktarmalarla ilgili açıklama yaptı. Soyer, toplu taşımalarda mart ayı itibariyle aktarma süresinin 120 dakika ve ücretsiz olacağını duyurdu.

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Tunç Soyer duyurdu: İzmir'de toplu taşımada yeni dönem!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu taşımalarda mart ayı itibariyle aktarma süresinin 120 dakika ve ücretsiz olacağını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirdiğimiz raylı sistem yatırımları ve aldığımız yeni otobüsler sayesinde 90 değil, 120 dakika ücretsiz aktarma için çalışmaları tamamladık. Uygulama Mart ayından itibaren başlayacak."

Tunç Soyer duyurdu: İzmir'de toplu taşımada yeni dönem! - Resim : 1

90 DAKİKA ÜCRETSİZ AKTARMA KALDIRILMIŞTI

Öte yandan, kentte uygulanan 90 dakika ücretsiz aktarma uygulaması, daha önce alınan karar doğrultusunda kaldırılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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