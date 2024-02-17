Fuhuş operasyonunda 12 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 38 zanlıdan 12'si tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu'da gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ev hapsiyle cezalandırıldı, diğerleri serbest bırakıldı.
İlçede fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında masaj salonlarına dün düzenlenen operasyonda 25'i kadın 38 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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