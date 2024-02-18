İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yurt dışından talimat alıyorlarmış!

İstanbul'da düzenlenen "Kafes-42" operasyonunda 12 organize suç örgütü üyesi yakalandı.

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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yurt dışından talimat alıyorlarmış!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-42" operasyonunda 12 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı suç örgütünün, talimatları firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaralama ve uzun namlulu silahlarla adam yaralama, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suça karıştıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonlar sonucu 2 piyade tüfeği ve bir tabanca ele geçirilirken, 12 organize suç örgütü üyesi de yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA: SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Ali Yerlikaya Suç örgütü
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