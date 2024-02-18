Ankara’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

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Ankara’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam-Ankara yolu üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Benzin istasyonu çıkışında hafif ticari araç ve tır çarpıştı.

Kazaya seyir halinde olan 3 araç daha kazaya karıştı. Arkadan gelen araçlardan 46 AFA 805 plakalı araç yan yatarken, kazada 06 VZ 486 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü K.B. (39) ve başka bir araçta bulunan S.K. (47) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kızılcahamam-Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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