Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 11.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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