Yerel Gazete 5 Yıl Önce Uyarmış! 'Ölüm Tehlikesi Saçıyor...'

İzmir dün sağanak yağmurdan kaçan iki vatandaş elektrik akımına kapılarak can verirken, Ege Telgraf gazetesinin 5 yıl önce aynı yer için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, sağanak yağmurdan ötürü sokakta elektrik akımına kapılarak can verdi.

İzmir'in yerel gazetelerinden Ege Telgraf, 19 Ocak 2019 yılında "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberinde, olayın yaşandığı yer için uyarıda bulunmuş, Utkucan Akkaş imzalı haberde, "Alsancak Vapur İskelesi’nin karşı sokağında bulunan Enver Dündar Başar Sokak’ta yer altından geçen elektrik kabloları ölüm tehlikesi saçıyor. Her gün çok sayıda insanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullandığı Enver Dündar Başar Sokak’ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor. Bir buçuk metrelik bir alanda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle, sokak taşları sürekli sıcak kalıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken olası bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu nedenle can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti" ifadeleri yer almıştı.

Ege Telgraf gazetesi, "5 sene önce uyarmıştık, giden canın hesabını kim verecek" diye 5 yıl önceki haberini hatırlattı.