Ergin Ataman'ı Yıkan Olay

TRT Spor’un haberine göre, eski oyuncusu Shane Larkin’e de övgüler yağdıran Ataman, "Tabii her şeyden önce Larkin var. Larkin benim çok güvendiğim bir oyuncu. İnsanlar bazen duraksamalar olduğunda ‘bu Larkin de bitti galiba’ diyorlar ama Larkin, nasıl bir oyuncu olduğunu Play-off’ta gösterdi. Çok değerli bir oyuncu, milli takımımızın çok değerli bir parçası” dedi.