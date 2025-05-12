Ergin Ataman'ı Yıkan Olay
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman kendisini deliye döndüren olay hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataman, Anadolu Efes taraftarının Fenerbahçe ile özdeşleşmiş 'Mola alsana' tezahüratını duyunca sinirinin bozulduğunu kaydetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Panathinaikos başatenörü Ergin Ataman, eski takımı Anadolu Efes ile karşılaştıkları maçta kendisini sinir küpüne çeviren olaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Panathinaikos’un Anadolu Efes ile oynadığı maçta yaşananlara ilişkin konuşan Ergin Ataman, sahayı neden terk ettiğini açıkladı.
Ataman, "İstanbul'daki maçın sonunda yıllardır Fenerbahçe ile özleşen bir slogan var, benim sinirimi bozdu. Sonuçta bunca yıldır birlikte olduğum bir taraftar grubunun böyle bir slogan atması, sahayı terk etmeme neden oldu” diye konuştu.
TRT Spor’un haberine göre, eski oyuncusu Shane Larkin’e de övgüler yağdıran Ataman, "Tabii her şeyden önce Larkin var. Larkin benim çok güvendiğim bir oyuncu. İnsanlar bazen duraksamalar olduğunda ‘bu Larkin de bitti galiba’ diyorlar ama Larkin, nasıl bir oyuncu olduğunu Play-off’ta gösterdi. Çok değerli bir oyuncu, milli takımımızın çok değerli bir parçası” dedi.
Ataman sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:
“Bu sene Avrupa Şampiyonası’nda oynamayı çok istiyor, Türk Milli Takımı’na madalya kazandırmak için Playoff’taki gibi konsantre olacağını düşünüyoruz. Bizim devşirme oyuncumuz Shane Larkin."