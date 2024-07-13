Bakan Tunç'tan Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Kaza Açıklaması: Hata Varsa Düzeltilir

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın karıştığı kazaya ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama geldi. Kınık'ın kızı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tunç, dosyaya ilişkin henüz bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SETA tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu’na katıldı. Tunç, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kazayla ilgili konuştu. Dosyaya ilişkin henüz bilgi sahibi olmadığını belirten Tunç, "Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş ve 3 kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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