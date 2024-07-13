Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Son 2 Haftada Üçüncü Ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, 14 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Faysal’ın ziyareti, son 2 hafta içinde Suudi Arabistan'dan Türkiye'de bakan düzeyinde gerçekleşen 3'üncü ziyaret olacak. Temmuz ayının ilk haftasında, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in oğlu, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz Al-Suud ile Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Majid Al Hogail, Türkiye'yi ziyaret etmişti.

ZİYARETİN SEBEBİ NE?

Görüşmeler kapsamında, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunulacak. Devam eden ateşkes müzakereleri, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemde yapacağı faaliyetler ele alınacak. Ayrıca; siyasi, ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayi, enerji, turizm ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi imkanları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilecek.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2016 yılında tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılması amacıyla hazırlanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü' de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi mevkidaşı tarafından imzalanacak. Protokol'ün imzalanmasının ardından, Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısının Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA