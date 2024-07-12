Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Trafik Kazası Geçirdi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, İstanbul Beykoz'da otomobiliyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Kınık'ın çarptığı 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra gözaltına alınan Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Trafik Kazası Geçirdi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, seyir halindeyken otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Çeki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; motosikletlinin çarptığı otomobili, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın sürdüğü ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen 2 kişiye de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün dışında 2 vatandaş da yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin kamera görüntülerinde, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve motosikletin arkasında bulunan Batın Barlas Çeki'nin kasksız olduğu görüntülendi.

KINIK SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kınık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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