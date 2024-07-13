Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Gündem Oldu

İzmir'de sağanaktan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi ülkenin gündemine oturdu. Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 2014 yılında yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Gündem Oldu

İzmir’de akşam saatlerindeki kuvvetli yağış sele neden oldu. Caddeleri su basarken, Konak ilçesinde de iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay'ın 2014 yılında "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

İzmir’de dün saat 18.00 sularından itibaren kent merkezi genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak özellikle Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde kuvvetli yağarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış sebebiyle Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki kişi de elektrik akımına kapıldı.

KADINA YARDIM ETMEK İSTERKEN O DA AKIMA KAPILDI

Sağanak esnasında yağmur suyunun yükseldiği Enver Dündar Başar Sokak'taki yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılıp yere düştü. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da akımdan etkilenirken hayatını kaybetti.

Öktemay'ın 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Gündem Oldu - Resim : 1

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