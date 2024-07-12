İzmir'de Kalbinde Elektrik Dehşeti: Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Sokak Ortasında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yoğun sağanak yağış sonrası sokak ortasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

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İzmir'de Kalbinde Elektrik Dehşeti: Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Sokak Ortasında Hayatını Kaybetti

Korkunç olay saat 19.00 sularında Alsancak'ta meydana geldi.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre İzmir’de meydana gelen sağanak sonrasında iki kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Kentte gerçekleşen sağanak sonrasında Alsancak Mahallesi’nde sokakları su bastı.

Baskın sonrası Alsancak Mahallesi İskele Sokak’ta iki kişi elektrik kapımına uğradı. Elektrik kapımına uğrayan iki kişinin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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