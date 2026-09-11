YENİ Parti Lideri Özgür Özel Kars’tan Seslendi: 'Seçime Bugünden Hazırız'

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Kars'ta gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş buluşmasında erken seçim çağrısını yineleyerek, "Biz bugünden seçime hazırız, dünden razıyız; uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz" dedi.

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YENİ Parti Lideri Özgür Özel Kars’tan Seslendi: 'Seçime Bugünden Hazırız'
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Siyasi çalışmalarını Doğu Anadolu bölgesinde sürdüren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'taki programı kapsamında Sultan Alparslan Camisi'nde cuma namazını kıldı. Partililerle Faikbey Caddesi'ne geçen Özel, ziyaret ettiği esnafın taleplerini ve sorunlarını dinledi.

YENİ Parti Lideri Özgür Özel Kars’tan Seslendi: 'Seçime Bugünden Hazırız' - Resim : 1

Daha sonra Vali Rahmi Doğan Parkı'na geçen Özel, yaptığı konuşmada, Yeni Partinin yürüyüşünde milletle hep beraber olduklarını söyledi.

YENİ Parti Lideri Özgür Özel Kars’tan Seslendi: 'Seçime Bugünden Hazırız' - Resim : 2

'YENİ YOLUN ADINI SİZ 'YENİ PARTİ' KOYDUNUZ'

Özel, "Mayıs ayında yapılan kötülükten sonra yollara düştük, yollarda 'Ne yapalım?' diye millete sorduk. Önce 'Direnin' dediniz, direndik, 'Mücadele edin' dediniz, mücadele ettik, sonra bir yol bulamıyorsanız 'Yeni bir yol açın' dediniz, yeni bir yol açtık, yeni yolun adını siz 'YENİ Parti' koydunuz. Bütçesini kısıtlı bütçelerinizle cebinizden artırıp partiye yatırdınız. YENİ Parti'yi ana muhalefet partisi ve yarının iktidar partisi olarak kurdunuz" dedi.

YENİ Parti Lideri Özgür Özel Kars’tan Seslendi: 'Seçime Bugünden Hazırız' - Resim : 3

'ARTIK SADECE ELEŞTİREN BİR MUHALEFET DEĞİLİZ'

Özel, çok çalışacaklarını, birlikte olacaklarını ve sandıklarda buluşacaklarını söyledi. Seçimlere hazır olduklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Artık biz eksiği gören, eksiği söyleyen, eleştiren bir muhalefet partisi değil Yeni Parti, adıyla, kadrolarıyla, programıyla, iktidara yürüyen bir iktidar partisiyiz. Biz, bugünden seçime hazırız, dünden razıyız, uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz."

YENİ Parti Lideri Özgür Özel Kars’tan Seslendi: 'Seçime Bugünden Hazırız' - Resim : 4

Özel, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

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