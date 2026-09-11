Filo Jet Faciasında Dehşet Anları! Kayıp Yolcunun Son Videosu Ortaya Çıktı: Sol Kızak Kırık, Gemide Büyük Panik Var

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Doğu Akdeniz'de 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise kaybolduğu "Filo Jet" gemi kazasına ilişkin KKTC Adalet Bakanlığı ve polis ekiplerince yürütülen tarihi soruşturmada sarsıcı bir gelişme yaşandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, 9 zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatılırken, Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş'ın bahsettiği "kırık kızak" videosunun detayları gün yüzüne çıktı. Gemide mahsur kalan ve halen denizde aranan yolculardan Özgür Gönül’ün cep telefonuyla kaydettiği video, ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

GEMİNİN SOL KIZAĞI KIRIK

Soruşturma dosyasının en kritik delili haline gelen video kaydında, geminin teknik donanımındaki ölümcül arıza net bir şekilde görülüyor. Kayıp yolcu Özgür Gönül'ün batma esnasında panikle ailesine gönderdiği görüntülerde, geminin sol kızağının tamamen kırık olduğu ve içeriye hızla su sızdığı anlar kameraya yansıyor.

Uzmanlar, survey sözleşmelerindeki "su sızdırmazlık" taahhüdüne aykırı olan bu kırılmanın, geminin dengesini yitirerek 550 metre derinliğe gömülmesinde ana etken olduğunu değerlendiriyor.

DEHŞET VE PANİK ANLARI MAHKEME TUTANAKLARINDA

Söz konusu video kaydı, yalnızca teknik arızayı değil, gemi içerisindeki can pazarını da ortaya çıkardı. Girne Kaza Mahkemesi tutanaklarına geçen kayıtlarda, yolcuların can yeleklerine ulaşmaya çalıştığı ve içeride çok büyük bir panik dalgasının hakim olduğu görülüyor.

Polis Müfettiş Muavini Mannaş’ın mahkemede bizzat açıkladığı ve bilirkişi incelemesine gönderilen bu son video kaydı, sessiz kalan gemi kaptanı Mustafa Öz ve şirket yöneticisi Ali Özdüşler’in "ihmalle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanacağı davanın seyrini tamamen değiştirecek güçte bir kanıt olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İHA