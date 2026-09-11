Filo Jet Soruşturmasında Kritik Viraj: 9 Şüpheli İçin Yeni Karar Çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan 'Filo Jet' yolcu gemisine yönelik yürütülen adli soruşturmada, aralarında şirket yöneticisi ve kaptanların da bulunduğu 9 zanlının tutukluluk süresi Girne Kaza Mahkemesi tarafından 7 gün daha uzatıldı.

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Akdeniz'i yasa boğan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise hala kayıp olarak arandığı Filo Jet faciasında adli süreç derinleşiyor.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, makinistler ve mürettebat yoğun güvenlik önlemleri altında 3'üncü kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, olaydaki teknik ihmallerin tam olarak aydınlatılabilmesi için polisin ek süre talebini onayladı.

KAYIP YOLCUNUN VİDEOSU FACİANIN DELİLİ OLDU

Duruşmada soruşturmanın seyrini değiştirecek çok önemli teknik bulgular paylaşıldı. Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, denizde arama çalışmaları süren kayıp bir yolcunun batma anı sırasında ailesine gönderdiği video kaydının adli dosyaya girdiğini açıkladı. Görüntülerde geminin kızağının kırık olduğunun açıkça saptandığı ve videonun bilirkişi incelemesine sunulduğu belirtildi.

Kazanın mutlak nedenini ortaya çıkaracak olan geminin kara kutusunun ise 550 metre derinlikte halen arandığı kaydedildi.

295 İFADE ALINDI, 5 ŞÜPHELİ FİRARİ

Mali ve siber suçlarla koordineli yürütülen soruşturmada bugüne kadar 295 kişinin ifadesine başvuruldu. Hakkında yakalama emri bulunan 5 firari şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Zanlıların telefon ve bilgisayarları siber polis tarafından incelemeye alınırken, kaptan ve şirket yöneticisinin sessizliğini koruduğu, ikinci kaptan Merve N. Sercan'ın beyanlarının ise olayın karanlık noktalarını aydınlatmada kilit rol oynadığı mahkemeye aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN KAPTANLIK EHLİYETİ VE BELGE BEKLENİYOR

Geminin sefer ve teknik yeterlilik belgelerini inceleyen adli makamlar, Türkiye ile adli yardım sürecini başlattı. Geminin 2024 yılından sonra seferden düşürüldüğüne dair hiçbir kaydın bulunmadığı ve Türkiye hattında 320'den fazla sefer yaptığı belirlendi. Kaptanlık ehliyetlerinin geçerliliği ve su sızdırmazlık sertifikalarına ilişkin Türkiye'deki yetkili kurumlardan gelecek resmi evrakların beklendiği ifade edildi.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR gemisi tarafından deniz tabanından çıkarılan 6 naaşın otopsilerinde "travma ve boğulma" bulgularına rastlandığı açıklandı.

AİLELERDEN MAHKEME ÖNÜNDE 'KATİLLER' İSYANI

Duruşma esnasında mahkeme binası önünde toplanan kazazede yakınları ve acılı aileler ise kelepçeli zanlıların geçişi sırasında sinir krizleri geçirdi. Şüphelilere "Katiller!" diyerek sert tepki gösteren kalabalığı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

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Kaynak: İHA

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