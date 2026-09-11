Maltepe'de Katliam Yapan Kiracının İfadesi Ortaya Çıktı: 'Cesetlerin Başında Bekleyip Konuştum'

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İstanbul'da dün saat 13.10 sıralarında Kartal Gülsuyu Mahallesi'nde yaşanan ev sahibi-kiracı dehşetinin yankıları sürüyor.

Kendisini tahliye etmek isteyen ev sahiplerini katlettikten sonra pencereye çıkıp çevreye ateş açan ve Özel Harekat polislerinin operasyonuyla yakalanan Mehmet T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Sanığın evinde cephaneliği andıran çok sayıda ruhsatsız silah, kılıç, kama, kelepçe ve olay yeri inceleme şeridi ele geçirildi.

'KAÇAK BİNA İÇİN 350 BİN DOLAR HARCADIM'

Mehmet T., cinayete uzanan sürecin 30 yıl öncesine dayandığını belirtti. Binada uzun yıllardır kiracı olduğunu ve mülk sahipleriyle binayı satın almak üzere anlaştığını iddia eden zanlı, "2015'ten itibaren kiraları ben topluyor, binanın eksiklerini tamamlıyordum. Ancak tapuyu üzerime alacağım esnada binanın bir kısmının kaçak olduğunu öğrendim. Pürüzler giderilmeyince binayı almaktan vazgeçtim. Tadilat için harcadığım 350 bin doları geri istedim, vermeyince aramızda husumet başladı" dedi.

'VİDEO ÇEKİP HAKARET EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM'

Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul'a gelerek tahliye davası açtıklarını ve olaydan bir gün önce alt kattaki ofisini boşalttıklarını anlatan Mehmet T., katliam anını şu sözlerle aktardı:

"Olay günü avukatlarıyla yine geldiler. Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan hakaret ediyordu. Üst kata çıkıp silahımı aldım, aşağı indim. Hakarete devam edince kendimi kaybettim ve üzerlerine ateş açtım. Yanlarındaki avukat bana 'Beni öldürme' diye yalvararak kaçtı."

'CESETLERİN BAŞINDA BEKLEYİP KONUŞTUM'

Cinayetin ardından soğukkanlılığıyla dikkat çeken zanlının, polislere verdiği ifadede maktullerin başında beklediğini itiraf etmesi kan dondurdu. Mehmet T., "Onları öldürdükten sonra cesetlerinin başında bir süre bekledim. Onlara bakarak, 'Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız' dedim" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası dairesine dönüp pencereden çevreye rastgele ateş açmasıyla ilgili ise "Dışarıdaki kalabalığı dağıtmak için ateş ettim, başkasına zarar verme niyetim yoktu" savunmasını yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA