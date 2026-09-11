Ankara'da Korkutan Orman Yangını

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Başkent Ankara, öğleden sonra gelen bir son dakika yangın haberiyle hareketlendi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TOMA'LAR SAHADA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI, YOLLAR KAPATILDI

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kesildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA