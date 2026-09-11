Ankara'da Korkutan Orman Yangını

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan helikopter, karadan ise çok sayıda itfaiye ve TOMA ile müdahale edilirken, alevlerin yaklaştığı siteler tedbir amacıyla tahliye edildi. Korkutan yangın kontrol altına alındı.

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Başkent Ankara, öğleden sonra gelen bir son dakika yangın haberiyle hareketlendi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara'da Korkutan Orman Yangını - Resim : 1

TOMA'LAR SAHADA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ankara'da Korkutan Orman Yangını - Resim : 2

Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

Ankara'da Korkutan Orman Yangını - Resim : 3

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI, YOLLAR KAPATILDI

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kesildi.

Ankara'da Korkutan Orman Yangını - Resim : 4

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

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