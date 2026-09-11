Ezgi Apartmanı Davasında İtiraza Ret: Mahkeme Tahliye Kararının Arkasında Durdu

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında 8 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazı reddederek dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.

Son Güncelleme:
Ezgi Apartmanı Davasında İtiraza Ret: Mahkeme Tahliye Kararının Arkasında Durdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 vatandaşa mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada mahkeme; zemin kattaki pastanenin sahipleri olan tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası vererek adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetmişti. Duruşma savcısı, kamu vicdanını yaralayan bu tahliye kararına karşı jet hızıyla itiraz başvurusunda bulundu.

MAHKEME KARARININ ARKASINDA DURDU

Başsavcılığın itiraz dilekçesini değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tartışmalı kararında bir geri adım atmadı. Mahkeme heyeti, "Kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı" gerekçesini öne sürerek Başsavcılığın tahliye kararına yönelik itirazını kesin olarak reddetti.

Yerel mahkemenin bu direnç kararının ardından adli süreç bir üst kademeye taşındı. Mahkeme, nihai kararın verilmesi amacıyla dava dosyasını Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

KAMU GÖREVLİLERİNE CEZA, İÇ MİMARA BERAAT

Tarihi davada kusurlu bulunan diğer sanıkların cezaları da netleşti. Mahkeme heyeti, aynı suçtan yargılanan fenni mesul Mehmet Tekin’e iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verdi. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri Fahri Yiğitoğlu, Veli Çifaslan, Sait Avşar, Ali Gemci ve Mehmet Akif Canlı ise iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, kolon kesme iddialarının odağındaki pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin kamu görevlileri Mehmet Dişçeken ve Mustafa Şirikçi’nin beraatlerine karar verildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri
Son Güncelleme:
Trabzonlulara Sosyal Medyadan Hakaret Ettiği Tespit Edilen Ertuğrul Kaya'nın Yurt Dışına Çıkış Yaptığı Belirlendi Trabzonlulara Hakaret Eden Fenomene Soruşturma
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Özbek Kadınları Katledip Parçalamışlardı! İstanbul'daki Vahşette Karar Çıktı: İki Caniye İkişer Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Özbek Kadınları Katledip Parçalamışlardı! İstanbul'daki Vahşette Karar Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memleketi Rize'de Toplu Açılış Töreninde Konuştu: 'Muhalefetin Ne Yaptığıyla İlgilenmiyoruz' 'Muhalefetin Ne Yaptığıyla İlgilenmiyoruz'
İstanbul Bakırköy'de Yangın, Yan Yol Ulaşıma Kapatıldı İstanbul Bakırköy'de Yangın, Yol Ulaşıma Kapatıldı
ÇOK OKUNANLAR
C31K İsimli Örgüte 22 İlde Düzenlenen Operasyonda 19'u Çocuk 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Okulları Kana Bulayacaklardı Okulları Kana Bulayacaklardı
İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar! Almanya'dan Gelen Ev Sahipleri Masraf Tartışmasında Öldürülmüş İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar!
Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme: Bugün Yapılacak Feth-i Kabir İşlemi İptal Edildi Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme
Bakan Gürlek, İslam Yakut İsimli, Zehir Tacirliği Yapan, Suç Örgütü Liderinin İstanbul'da Yakalandığını Duyurdu Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı
İmamoğlu’nun Şadi Yazıcı Davasında Yeni Perde: Hapis Cezası ve Siyasi Yasak İmamoğlu’na Hapis Cezası ve Siyasi Yasak