Ezgi Apartmanı Davasında İtiraza Ret: Mahkeme Tahliye Kararının Arkasında Durdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 vatandaşa mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada mahkeme; zemin kattaki pastanenin sahipleri olan tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası vererek adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetmişti. Duruşma savcısı, kamu vicdanını yaralayan bu tahliye kararına karşı jet hızıyla itiraz başvurusunda bulundu.

MAHKEME KARARININ ARKASINDA DURDU

Başsavcılığın itiraz dilekçesini değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tartışmalı kararında bir geri adım atmadı. Mahkeme heyeti, "Kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı" gerekçesini öne sürerek Başsavcılığın tahliye kararına yönelik itirazını kesin olarak reddetti.

Yerel mahkemenin bu direnç kararının ardından adli süreç bir üst kademeye taşındı. Mahkeme, nihai kararın verilmesi amacıyla dava dosyasını Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

KAMU GÖREVLİLERİNE CEZA, İÇ MİMARA BERAAT

Tarihi davada kusurlu bulunan diğer sanıkların cezaları da netleşti. Mahkeme heyeti, aynı suçtan yargılanan fenni mesul Mehmet Tekin’e iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verdi. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri Fahri Yiğitoğlu, Veli Çifaslan, Sait Avşar, Ali Gemci ve Mehmet Akif Canlı ise iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, kolon kesme iddialarının odağındaki pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin kamu görevlileri Mehmet Dişçeken ve Mustafa Şirikçi’nin beraatlerine karar verildi.

Kaynak: ANKA