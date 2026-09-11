Van’daki Milyonluk Düğünde İkinci Dalga: Anne Gözaltında, Fenomen Gelin Çağla Öz Firari

Van'da düzenlenen lüks düğün görüntülerinin ardından 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın soruşturmasında, MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi N.O. ile M.S.T. gözaltına alınırken, fenomen eşi Çağla Öz Tançalan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Van’daki Milyonluk Düğünde İkinci Dalga: Anne Gözaltında, Fenomen Gelin Çağla Öz Firari
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Sosyal medyada lüks yaşantıları ve milyonluk takıların havada uçuştuğu düğün görüntüleriyle gündeme oturan internet ünlüsü Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın düğünü adliye koridorlarında son buldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında düğünün hemen ardından tutuklanan Tançalan'ın ardından, soruşturmanın ikinci dalgası aile üyelerine uzandı.

KAYINVALİDE İSTANBUL'DA YAKALANDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından geriye dönük hesap hareketleri ve varlık transferleri üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. MASAK raporunda, şüpheli para trafiğinin odağında yer aldıkları belirlenen isimler tek tek deşifre edildi.

Rapor doğrultusunda harekete geçen mali polis, tutuklu Tançalan’ın kayınvalidesi N.O.’yu İstanbul’da, M.S.T.’yi ise Van’ın Muradiye ilçesinde eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.

FENOMEN ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN HER YERDE ARANIYOR

Soruşturmanın en kritik halkalarından biri olan internet ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında da savcılık tarafından doğrudan gözaltı kararı verildi. Ancak emniyet güçlerinin ikametinde bulamadığı fenomen kadının firari durumda olduğu saptandı. Firari fenomeni yakalamak için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Sosyal Medya Fenomenine Kelepçe: 'Vanlı Kara Haydar' Kara Paradan TutuklandıSosyal Medya Fenomenine Kelepçe: 'Vanlı Kara Haydar' Kara Paradan TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

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