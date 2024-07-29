Yaşam Savunucuları 'Kanlı Yasa'ya Karşı Sokakta! 'Yasal Olan Her şey Meşru Değildir'

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşmeleri devam ederken, yaşam savunucularının kitlesel protestoları da sürüyor. İstanbul ve Ankara'da bir araya gelen yaşam savunucuları, "yasayı geri çek" çağrısında bulundu.

İSTANBUL

Yaşam savunucuları Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda eylem yaptı. Protestoda, "Katliam yasanız bizim için bir kağıt parçasından ibaret. Yasayı sokakta biz yazacağız. Nefret ve düşmanlık değil, yaşam ve dayanışma kazanacak" denildi.

“Katilleri topla, köpekleri değil”, "Katiller gidecek biz kalacağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz” sloganları atan hayvanseverler, “katliam yasası” olarak adlandırdıkları yasayı protesto etti.

"YASAL OLAN HER ŞEY MEŞRU DEĞİLDİR"

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım komisyonunda tek kelime etmeden ellerini kaldırıp indiren bir avuç AKP ve MHP vekili yüzünden katliam yasası Meclis Genel Kurulu’na geldi. Şimdi de bu kanlı yasayı halka rağmen geçirerek, sokakta yaşayan hayvanlara soykırım uygulamasının yolunu açıyorlar. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Yasal olan her şey meşru değildir.

"SİZ CEBİNİZİ DOLDURACAKSINIZ DİYE CİNAYET İŞLEMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sokakta yaşayan canlarımızın yaşamını oylamaya sunanlara, nefret saçanlara inat, sokaklarımızdan, mahallelerimizden, meydanlardan sesimizi yükseltiyor, dostlarımızın yanında saf tutuyoruz. Mahalle sakinlerimizin, yüzyıllardır sokakları paylaştığımız hayvanların yaşam hakkı, maliyet hesaplarınızın, rant hesaplarınızın konusu olamaz. Siz cebinizi dolduracaksınız diye cinayet işlemenize izin vermeyeceğiz.

"DOSTLARIMIZDAN DA HAKLI MÜCADELEMİZDEN DE VAZGEÇMİYORUZ"

Çok öfkeliyiz ama aynı zamanda çok kararlı ve dirençliyiz! Sokakta yaşayan dostlarımıza yönelik bu savaş devam ederken umutsuz olma lüksümüz yok! Tek bir hayvanın kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Dostlarımızdan da haklı mücadelemizden de vazgeçmiyoruz.

"HAYVANLARIN KİMSENİN VİCDANINA İHTİYACI YOK"

Daha önce de söyledik; hayvanların kimsenin merhametine ihtiyacı yok! Hayvanların kimsenin vicdanına ihtiyacı yok! Biz ne vicdan ne de merhamet arayışındayız. Hayvanların yaşam hakkı var ve bizler bu hakkı sonuna kadar savunacağız. Bu halkın en az % 85’iyiz. Ve biz, hepimiz, dostlarımıza sıkı sıkı sarılacağız! Sokağımızdaki, mahallemizdeki hayvanları asla yalnız bırakmayacağız. Bizi marjinalleştirmeye ve ayrıştırmaya, birbirimize ve hayvanlara düşman etmeye çalışanlara, bunu başaramayacaklarını bir kez daha haykırıyoruz.

"KANLI ELLERİNİZE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

İlan ediyoruz: Bugünden itibaren hem kitlesel tepkimizi yükseltmeye devam edeceğiz hem de hemen şu andan itibaren mahalle mahalle dayanışma ağları öreceğiz. Göreceksiniz, tek bir dostumuzu sizin kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz. Bugün bu alandan ayrıldığımızda çaresiz hissetmeyeceğiz. Öfkemizi, dostlarımızı katillerden tek tek kurtarmaya yönelteceğiz.

"BİZİM İÇİN BİR KAĞIT PARÇASINDAN İBARET"

Mücadelemiz esas şimdi başlıyor. Arkadaşlarımızın alanda dolaştırdığı karekodları telefonumuza okutarak mahalle örgütlenmelerine katılacak, tüm dostlarımızın güvenliğini sağlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Katliam yasanız bizim için bir kağıt parçasından ibaret. Yasayı sokakta biz yazacağız. Nefret ve düşmanlık değil, yaşam ve dayanışma kazanacak!"

ANKARA

Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen yaşam savunucuları ıslıklar çalıp, "yasayı geri çekin" sloganları attı. Daha sonra grup adına yapılan açıklamada, "Bu katliamın sadece hayvanlar üzerinde sonuçları olmayacak. Uyarmıştık sizi, daha katliam yasanız Meclis'ten geçmeden sokaklarda vahşet saçılmaya başlandı. Hayvan katilleri cesaret buldu sizin tartışmalarınızdan ve işi size bırakmamak için hayvanları katletmeye başladılar bile. Ayrıca şu anda hayvan besleyenler de aynı tehlike altında. Sokaklarda kedi köpek besleyenlere karşı şiddet tırmandırılmakta. Zannediyor musunuz bu kinin bu suçun önünü alabileceksiniz. Yaptığınız yasa toplumu ikiye bölmüştür. Topuma yaydığınız ayrıştırmanın sonucu çok ağır olacak. İktidarı tekrar tekrar uyarıyoruz, bu yasayı yapmaktan vazgeçin. Bu ülkeye bu suçu işletmeyin" denildi.