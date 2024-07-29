Sera Kadıgil Kürsüye Çıktı, AKP'li Vekiller Meclis'i Terk Etti: 'Kimsenin Kılına Zarar Vermemiş Köpekleri Katletme Peşindeler'

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasa teklifinin görüşmelerinde, teklifin 6 ve 7. maddeleri Meclis'ten geçti.

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil ise kürsüye çıktığında AKP’li milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Kadıgil AKP’li milletvekillerinin gitmesine “Milyonlarca insanın gözü kulağı burada. Gözyaşları içerisinde bu yasa teklifini izliyorlar ama AKP sıralarında 3 milletvekili var. Çünkü ne desek boş, çünkü talimatı aldılar, çünkü vicdanları ile Saray arasına sıkıştıklarında hep Saray’ı seçtiler” sözleriyle tepki gösterdi.

'SUÇSUZ BİR KÖPEĞİ ÖLDÜRMENİN MEŞRU ZEMİNİ KALMADI'

AKP’lilerin yasayla ilgili üst üste değişikliklerini eleştiren Kadıgil, “Görev suçları yüzünden zarar gören insanların acılarını kullanarak milyonlarca suçsuz köpeği öldürmenin meşru bir zemini kalmadı bu ülkede. O yüzden daha geçen hafta ölüm teklifini buraya getirenler dünden beri “Biz de hayvanları çok seviyoruz, ölsün istemiyoruz, barınaklara koyacağız” diyorlar. Çünkü oyunları tutmadı. Çünkü atanamamış Gobbels var ya onun trolleri yetmedi, halk tepki gösterdi. Şimdi yeni bir meşru zemin yaratmaya çalışıyorlar kendilerine” dedi.

'BU HAYVANLARI MÜEBBET HAPSE KOYMANIN NE ANLAMI VAR?'

Köpeklerin barınaktaki fotoğrafını gösteren Kadıgil şöyle dedi:

“Geçtiğimiz 20 yılda 200 barınak açmaktan aciz bir Saray rejimi önümüzdeki 4 yılda 4 bin adet barınak açacakmış. Burada da köpekleri mutlu mutlu yaşatacakmış. Buna köpekler bile inanmaz. Hadi inandık, bunları yaptın; Tayyip Bey’in bir tane uçağını sattın bütün bu barınakları yaptın. Parası yetiyor. Kılına zarar gelmeden köpekleri topladın, koydun. Yüzlerine bakın, bakmanızı istiyorum. Bu hayvanları müebbet hapse koymanın ne anlamı var? Şu çaresizliğe bakın. Kimsenin kılına zarar vermemiş köpekleri katletme peşindeler. Bir de utanmadan ‘sahiplendireceğiz’ diyorlar. Kardeşim sen üretimi, ticareti yasaklıyor musun? Pet shoplarda bin dolara hayvan satılmasına ses çıkartıyor musun ki gelip burada ‘sahiplendireceğim’ diyorsunuz. Biraz dürüst olun."