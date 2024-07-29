Ali Yerlikaya Duyurdu: Yol Verme Kavgasında Sürücüyü Darbeden Saldırgan Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ‘Gereği yapıldı’ diyerek duyurdu.

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Ali Yerlikaya Duyurdu: Yol Verme Kavgasında Sürücüyü Darbeden Saldırgan Gözaltına Alındı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler ile ilgili gereği yapıldı dedi. Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir. Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar’da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir.

Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

Kaynak: Gerçek Gündem

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