15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Can Verdi! Acılı Babanın Feryadı Yürek Dağladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü olay yerinde can verdi. Kaza yerine gelen acılı babasının feryatları yürek dağlarken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Can Verdi! Acılı Babanın Feryadı Yürek Dağladı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde 15 yaşındaki Asım Bulut Ertürk idaresindeki motosiklet, S.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Can Verdi! Acılı Babanın Feryadı Yürek Dağladı - Resim : 1

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Ertürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Can Verdi! Acılı Babanın Feryadı Yürek Dağladı - Resim : 2

BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ertürk'ün ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren babanın feryatları yürek dağlarken, polis ekipleri ve yakınları tarafından zor sakinleştirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Fethiye Trafik kazası
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