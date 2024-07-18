Acılı Anne Sessizliğini Bozdu: 'İktidara Yakın Oldukları İçin Tutuklanmadı'

Depremde çadır sattığı ortaya çıktıktan sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın 9 Temmuz’da ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi ilk kez konuştu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, adaletin yerini bulmasını istediğini ve öfkeli olduğunu belirtilerek, “Sosyal medyada tweet atanlar dahi ceza alıp cezaevine girerken bu kazayı gerçekleştiren Fatma Zehra Kınık serbest bırakıldı. Bu yüzden acımı bile yaşayamıyorum. Bu işler bu kadar basit olmamalı, sonuçta bir can gitti. Birçok örnek var, bu tür olaylarda insanların tutuklu yargılandıklarına dair. Ancak Fatma Zehra Kınık’ın, babasının eski Kızılay başkanı olması ve iktidara da yakın olması nedeniyle tutuklanmadığını düşünüyorum” dedi.

ARACINI PARK ETMİŞ

“Ben hayatım boyunca öldürülen kadınlar, hayvanlar için hep ses çıkardım” diyen Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Dosyaya hâlâ ulaşamadık. Kazadan sonra da savcı Kınık’ı tutuklama talebiyle sevk etmek yerine adli kontrol talebiyle sulh cezaya sevk etmiş, bu durumu anlamak mümkün değil. Kazanın ardından tutulan tutanakta bile birçok sorun var. Örneğin kazanın olduğu tali yol için kavşak denilmiş ve motorun arabaya çarptığı yazılmış. Fatma Zehra Kınık, şoka girdiğini ve bir şey yapamadığını söylemiş. Arabasını gidip düzgün bir yere park ettiğini söylüyor ve tanıklar yaralılara yardım etmediğini söylüyor.”

KINIK AİLESİ EVİMİZE GELDİ

Kınık ailesinin kazadan üç, dört gün sonra evlerine geldiğini de açıklayan Doğan, “Kerem Kınık ile kızı Fatma Zehra Kınık evimize özür dilemeye ve başsağlığına geldi. Özür dilediler ve ‘Böyle olmasını istemezdik’ dediler. Oğlum motorun sürücüsü değildi, sadece yolcu konumdaydı ve motoru kullanan arkadaşının da ehliyeti vardı. Herkes vicdanının sesini dinlesin ve adalet için ses çıkarsın” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Barlasçeki'nin ailesinin avukatı önceki gün Fatma Zehra Kınık'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz etti. Ayrıca kaza tespit raporunda iki aracın sürücüsü de yüzde 50 kusurlu bulundu.