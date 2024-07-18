İstanbul'un Akciğerlerine Kaçak Villalar! 'Talanın Tadını Alanları Durdurmak Mümkün Değil'

Beykoz'da İstanbul'un akciğerleri olarak nitelendirilen ormanlık alana kaçak olarak lüks villalar yapıldı. İktidar, kaçak 26 havuzlu lüks villayı yıkmak yerine ormanı ‘orman alanı’ dışına çıkardı.

İstanbul'un Akciğerlerine Kaçak Villalar! 'Talanın Tadını Alanları Durdurmak Mümkün Değil'

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Kuzey Ormanlarına kaçak yapılmış havuzlu lüks villaların işgal ettiği 183 bin metrekarelik orman alanı, 28 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla orman vasfından çıkarıldı. İstanbul’un akciğerleri olarak nitelendirilen ormanlarda aynı zamanda içme suyu havzaları bulunuyor. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) orman vasfından çıkarılarak villa rantına açılan ormanların 26 lüks villa tarafından işgalini fotoğraflarıyla belgeledi. TOD Başkanı Hüsrev Özkara, “Villaları yıkıp ormandan çıkaracaklarına, ormanı ormandan çıkarıyorlar. Cumhurbaşkanı bu kararı bilerek imzalamış olamaz” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Özkara, ormanları orman vasfından çıkaran Ek Madde 16’nın sözde vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için getirildiğini, ancak uygulamada orman rantının en güçlü silahına dönüştüğünü söyledi. 2B Yasasıyla 1981’den önce işgal edilmiş orman alanlarının affedildiğini, 1981 sonrası işgallere ise geçit vermediğini ifade eden Özkara, “Ek Madde 16 ise çok daha tehlikeli. İşgalin ucu tamamen açık.

FARK ETMEMİŞ OLABİLİR

Geçmişte ormanı işgal edip 2B ile affedilen lüks villa sahipleri şimdi yapılarını ormanın içine doğru genişletiyorlar. Sonra da Ek Madde 16’dan yararlanıp işgal ettikleri ormanı Cumhurbaşkanı kararıyla orman dışına çıkartıyorlar. Cumhurbaşkanının binlerce dosya içinden haklıyı haksızı ayırt etmesine imkan yok” dedi. Özkara, ağaçları keserek orman alanına yüzme havuzlu kaçak villalar inşa eden birkaç rantçının keyfi uğruna, milletin ormanlarının nasıl talan edildiğinin uydu fotoğraflarıyla ispat ettiklerini söyledi.

İstanbul'un Akciğerlerine Kaçak Villalar! 'Talanın Tadını Alanları Durdurmak Mümkün Değil' - Resim : 1

2B’DEN ÇOK DAHA TEHLİKELİ

TOD Başkanı Hüsrev Özkara, geçmişte çıkarılan 2B yasasıyla sadece 1981 yılından önceki orman işgallerinin affedildiğini, Ek Madde 16’yla ise Anayasaya ve yasaya aykırı olarak hiçbir zaman sınırlaması olmaksızın ormanların talana açıldığını belirtti. Özkara, “Bu madde 2B’den çok daha tehlikeli. Talanın tadını alanları durdurmak mümkün değil” dedi.

İstanbul'un Akciğerlerine Kaçak Villalar! 'Talanın Tadını Alanları Durdurmak Mümkün Değil' - Resim : 2

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İstanbul'un Akciğerlerine Kaçak Villalar! 'Talanın Tadını Alanları Durdurmak Mümkün Değil' 'Talanın Tadını Alanları Durdurmak Mümkün Değil'