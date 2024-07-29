Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Telefon ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: ANKA

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Recep Tayyip Erdoğan Somali
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