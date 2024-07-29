Asansörle Duvar Arasına Sıkıştı! Tamirci Feci Şekilde Can Verdi

Amasya’da asansör tamiri için gittiği apartman hayatına mal oldu. Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan tamirci hayatını kaybetti.

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Asansörle Duvar Arasına Sıkıştı! Tamirci Feci Şekilde Can Verdi

Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi Atabey Sokak’taki 7 katlı bir apartmanın arızalanan asansörünün bakımına gelen Emre Büyük (29), tamir için çalıştıkları esnada asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

Asansörle Duvar Arasına Sıkıştı! Tamirci Feci Şekilde Can Verdi - Resim : 1
Emre Büyük (29)

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Büyük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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