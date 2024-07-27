Mardin'de Asansör Dördüncü Kattan Düştü: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Mardin Artuklu'da bir binanın dördüncü katındaki asansör düştü. Kazada 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de Asansör Dördüncü Kattan Düştü: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki Erkan 3 Apartmanı’nda saat 11.30 sıralarında asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattan yere çakıldı. Bu sırada asansörde bulunan Selma Ü. (40), Zahir Ç. (32) ve Zelal Ü. (12) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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