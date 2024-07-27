Suç Makinesi Hırsız Kıskıvrak Yakalandı

7 ilde başta hırsızlık suçu olmak üzere yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali gibi 29 suç kaydından aranan ve kesinleşmiş 67 hapis cezası bulunan kadın hükümlü Yalova'da yakayı ele verdi.

Suç Makinesi Hırsız Kıskıvrak Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayının failinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler başta hırsızlık suçu olmak üzere yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali, 6136 suçları olmak üzere 29 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U.'nun Yalova'ya hırsızlık için geldiğini tespit etti. Polis takibe aldığı kadın hükümlüğü kıskıvrak yakaladı.

Suç Makinesi Hırsız Kıskıvrak Yakalandı - Resim : 1
Y.U'nun İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illerinde çok sayıda suça karıştığı öğrenildi.

Y.U polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti
Balıkçıların 1 Eylül Hazırlığı Sürüyor Balıkçıların 1 Eylül Hazırlığı Sürüyor
Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor
Belediye Harekete Geçti! Antalya'da Sahili İşgal Eden Karavanlar Kaldırıldı Antalya'da Sahili İşgal Eden Karavanlar Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı 169 Silah, 500 Adet Fişek ve Daha Nicesi....