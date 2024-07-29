Sağlıkta Şiddet Durmuyor! Saldırıya Uğrayan Doktorun Kalbi Durdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hasta ve yakını tarafından saldırıya uğrayan aile hekiminin kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesi devam ediyor.

Sağlıkta Şiddet Durmuyor! Saldırıya Uğrayan Doktorun Kalbi Durdu

Olay, Ortakent Cumhuriyet Caddesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bodrum’a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.’yi (48) sağlık ocağına getirdi.

Daha sonra E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi. İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

E.S., kavga sırasında iddiaya göre Dr. Mustafa Gürkan Tezvar’ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti. Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak, duran kalbi yeniden çalıştırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, ifade için karakola götürüldü.

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