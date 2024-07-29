DEM Parti Binasına Polis Baskını: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Kürtçe halay çekenlere yönelik gerçekleştirilen tutuklamaları protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, Van DEM Parti İl Örgütü önünde bir araya gelerek halay çekti. Halay esnasında slogan attıkları öne sürülen gruba polis müdahale etti. Grubun DEM Parti Van İl Örgütü'nün bahçesine girmesi üzerine polis parti binasına baskın yaptı. Olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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DEM Parti Binasına Polis Baskını: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli illerinde Kürtçe halay çekenlere yönelik gerçekleştirilen tutuklamalara karşı çok sayıda kişi, DEM Parti Van İl Örgütü önünde basın açıklaması düzenlemek üzere bir araya geldi.

DEM Parti Van İl Örgütü önünde bir araya gelen vatandaşlar, tutuklamaları halay çekerek protesto etmek istedi.

Van'daki protestoya Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dinar ile çok sayıda DEM Partili yönetici de katıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Davul zurna eşliğinde halay çeken gruba polis, slogan attıkları gerekçesi ile müdahale etti. Bunun üzerine protestoya katılanlar DEM Parti Van İl Örgütü'nün bahçesine girip kapıları kapattı. Dışarıda kalanlar ise polis tarafından, sokağın dışına çıkarıldı.

DEM Parti İl Örgütü binasına baskın düzenleyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Van'daki gerginliğin devam ettiği öğrenildi.

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