'Kanlı Yasa' Meclis'te, Yaşam Hakkı Savunucuları Eylemde: 'Hayvanları Değil, Tecavüzcüleri Uyutun!'

Ankara'da hayvanseverler, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi.

Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelen hayvanseverler, 'katliam yasasına' karşı çıkmak için Çankaya ilçesi Anıtpark'ta bir araya geldi. Yaklaşık bin kişinin yer aldığı alanda, hayvanseverlerin beraberinde getirdiği evcil hayvanları da yer aldı.

'BARINAKLARINIZ KAN KOKUYOR'

Polis ekipleri, Anıtpark ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Alana girişler X-Ray taraması ile üst ve çanta aramaları sonrası gerçekleştirildi. 'Katliama dur de', 'Yasa değil katliam', 'Tüm mahkumların masum olduğu tek hapishane barınaklardır' ve 'Sokağım köpeklerle güvenli' gibi pankart ile dövizlerin bulunduğu alanda, hayvanseverler, "Yasayı çek", "Barınaklarınız kan kokuyor", "Susmuyoruz, korkmuyoruz" ve "Devlet öldürmez, devlet yaşatır" gibi sloganlar atıldı.

'MÜCADELE YASA GEÇSE BİLE SÜRECEK'

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, haklarının bilincinde olması mümkün olmayan, ağzı ve dili olmayan hayvanlar için toplandıklarını belirterek, "Bugün TBMM’de görüşülecek o yasa vicdanımızın bir yansıması, insanlık onurumuzun bir göstergesidir. Bu yüzden başkaldırmak için buradayız. Çünkü başkaldırı, haklarının bilincine varmış, bilinçli kişinin işidir. Bugün görüşülecek olan yasa tasarısı, hayvan haklarını daha da iyileştirmek yerine onları geri plana atan, onları birer mal veya eşya olarak gören bir anlayışa dayanmaktadır.

Bir toplumun medeniyet seviyesi, en savunmasız üyelerine yani çocuklara, yaşlılara ve hayvanlara nasıl davrandığıyla ölçülür. Bizler, medeniyetimizi, vicdanımızı ve insanlığımızı yüceltmek istiyorsak, hayvan haklarını korumalı ve onların refahını sağlamalıyız. Bilinçli bireyler olarak başkaldırmak, sesimizi yükseltmek zorundayız. Yeryüzündeki yaşam nöbetimiz hiç bitmeyecek. Bizler ölümün karşısında yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele, yasa geçse bile sürecek. Biz daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

'KANLI YASA' MECLİSTE! UZLAŞI ARAYIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan sokak köpeklerinin katledilmesini öngören kanlı yasaya ilişkin tepkiler sürerken, muhalefet ve iktidar arasındaki uzlaşı arayışı sürüyor.

Buna göre CHP VE AKP yetkililerinin son görüşmesinde teklifin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunda sözlü mutabakat sağlandı. Edinilen bilgilere göre iktidar partisi, teklifteki, sokak köpeklerinin öldürülmesine yol açacak muğlak, ucu açık ifadelere ilişkin bir düzenleme yapmak konusunda söz verdi.

AKP, BARINAKLARDA ISRARCI

İki parti arasında köpeklerin kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra barınaklar yerine sokaklarda yaşamaya devam etmesi konusunda ise fikir birliğine varılamadı. AKP, tüm sokak köpeklerinin barınaklarda yaşaması düzenlemesinden vazgeçmedi.

Ayrıca barınak yapım ve iyileştirme giderlerinin yarısının belediyelerden yarısının da Hazine’den karşılanması, Büyükşehir belediyelerinin kendi fon kaynaklarını yaratabilmesi gibi düzenlemelerin de genel kurul görüşmeleri sırasında teklife eklenebileceği belirtildi.