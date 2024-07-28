Bodrum'da Bir Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Bodrum'da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Erdoğan Alaftar isimli vatandaşın cansız bedeni kıyıya vurdu.

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Bodrum'da Bir Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde serinlemek için denize giren Erdoğan Alaftar, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Koyunbaba Mahallesi Çukurbük Halk Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde serinlemek için denize giren 69 yaşındaki Erdoğan Alaftar bir süre sonra deniz kıyısına hareketsiz halde vurdu. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Alaftar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Alaftar'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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