Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, eski bir husumetten dolayı G.D.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan K.T. (18) ve E.A. (20) yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.