MSB: Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 4 Şahıs Yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalanan 4 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.
MSB, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 şahsın Edirne’de yakalandığını duyurdu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Kaynak: ANKA