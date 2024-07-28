MSB: Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 4 Şahıs Yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalanan 4 şahıstan 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

MSB: Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 4 Şahıs Yakalandı

MSB, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 şahsın Edirne’de yakalandığını duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: ANKA

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