Devrilen Patpat Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpatın devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Devrilen Patpat Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erdem Sayın'ın kullandığı patpat sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri patpatın altından kalan sürücü Ali Erdem Sayın'ın hayatını kaybettiğini, yanında yolcu olarak bulunan eniştesi B.S.'nin yaralandığını belirledi. Ali Erdem Sayın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, B.S. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı
Uluslararası Hayvan Hakları Derneklerinden Meclis'e 'Kanlı Yasa' Çağrısı: Kısırlaştır, Aşıla, Bırak Hayvan Hakları Derneklerinden Meclis'e Mektup
Kurtuluş Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi Bulundu Kurtuluş Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi Bulundu
Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı, Babası Dalgaların Arasında Kayboldu Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı, Babası Dalgaların Arasında Kayboldu
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş Dikkat Edilmezse Hasat Edilen Ürünler Çürüyor! Manavlar Domatesi Böyle Saklıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!
Yer: İstanbul... Akın Akın Bu Tarlaya Gidiyorlar, İşte Sebebi Yer: İstanbul... Akın Akın Bu Tarlaya Gidiyorlar