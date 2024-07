Uluslararası Hayvan Hakları Derneklerinden Meclis'e 'Kanlı Yasa' Çağrısı: Kısırlaştır, Aşıla, Bırak

Uluslararası hayvan hakları dernekleri, Türkiye’de sokak hayvanlarının ‘uyutulma’ adı altına katledilmesinin önünü açacak ‘kanlı yasa’ teklifi için harekete geçti.

Hayvan Koruma Kurumu FOUR PAWS ve Hayvan Hakları Vakfı (TIR) TBMM’ye sokak hayvanlarıyla ilgili olan yasa teklifinin hayvan haklarını koruyan ve insan onuruna yakışan biçimde çözümlenmesi için ortak bir çağrı yaptı.

Evrensel’den Zeynem Arslan’ın haberine göre, iki kurumun ortak imzaladığı 25 Temmuz 2024 metinde, hayvanları katletmenin kalıcı bir çözüm olmadığı, bunun yerine farklı ülkelerde de tescilli ve kapsamlı olmak üzere deneyimlenmiş sürdürülebilir sistemlerin var olduğu anımsatıldı.

İktidarın aceleye getirerek Meclis tatile girmeden yasalaştırmaya çalıştığı teklif için tepkiler büyürken, uluslararası derneklerin TBMM’ye gönderdiği çağrıda sahipsiz köpekleri barınaklara yerleştirme ve öldürme planlarının kalıcı ve sağlıklı çözümler olmadığını vurgulanırken, hayvan dostu mevzuatın uygulanmasının teşvik edilmesi önerisinde bulunuldu.

Her iki kurum da etkili ve kalıcı çözüm yollarının “yakala, kısırlaştır, aşıla ve bırak (CNVR)” yönteminden geçtiğini ve asıl bu uygulamanın, hayvan popülasyonlarını uzun vadeli ve insancıl şekilde kontrol ettiğini belirtti.

'KÖPEKLER KİMLİKLENDİRİLSİN' ÇAĞRISI

Çağrıda, hayvanları barınaklara tıkmanın hayvanları olduğu kadar insanları da çeşitli sebeplerden olumsuz etkilediğini ifade edilirken, özellikle ‘sorumlu evcil hayvan sahipliği’ ve ‘sahipsiz hayvanlarla güvenli etkileşim’ konusunda farkındalığın, bilgi ve bilincin arttırılmasının, eğitim düzenlemelerinin önemi hatırlatıldı. Köpeklerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve yetiştiricilere lisans zorunluluğu getirilmesi öneminin de altını çizen kurumlar, hayvan ithalatı ve ticaretinin de düzenlenmesinin, ihlallerin ise tutarlı şekilde kovuşturulmasının mutlak gerekliliğini ifade etti.

FOUR PAWS ve TIR’ın bu ortak çağrılarının altında imzaları bulunan TIR Genel Müdürü ve Avukat Dr. Gieri Bolliger ve FOUR PAWS Direktörü Dr. Martina Stephany, hayvan haklarını koruyan ve insan onuruna yaraşan bir çözümün, her şeyden önce sürdürülebilir bir sistemin sağlanmasının hayvanları katletmekten geçmediğini, ülke yönetiminin sorumluluklarını acilen çağrıda da belirtilen ve uluslararası alanda tescilli olan eksende yerine getirmesi gerektiğini belirtti.