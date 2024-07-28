Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı, Babası Dalgaların Arasında Kayboldu

Samsun'un Atakum sahilinde denizde giren baba oğul dehşeti yaşadı. Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı, Babası Dalgaların Arasında Kayboldu

Çorum'dan hafta sonu tatili için kente gelen Taşlıtepe ailesi denize girdi. Taflan sahilinde suya giren Abdullah (48) ve oğlu Davut Taşlıtepe (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan kısa sürede çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Davut Taşlıtepe'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Baba Abdullah Taşlıtepe için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Taşlıtepe, havadan helikopterle de aranıyor.

Bu arada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken polis ekipleri, denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA

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