Kadayıf Tatlısından Uyuşturucu Çıktı

Batman’da polisin düzenlediği operasyon, önemli miktarda uyuşturucu madde ve nakit parayı ortaya çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde bir hafif ticari araç durduruldu, ancak araca öncülük eden otomobil kaçtı.

UYUŞTURUCULAR TATLININ ARKASINA GİZLENMİŞ

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobil ve hafif ticari araçta, ‘Mailo’ isimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda kadayıf tatlılarının arkasına gizlenmiş 17 kilo 409 gram skunk ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 208 bin 100 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA