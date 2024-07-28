Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde öğleden sonra yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oldu.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 16.35 itibarıyla 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kararın ardından ziyaretçilerin denize girmesine müsaade etmiyor.

Kaynak: AA