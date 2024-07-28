'Kanlı Yasa' Meclis'te! AKP ile CHP Arasında 'Sınırlı' Uzlaşı

Sokak köpeklerinin katledilmesini öngören kanlı yasaya ilişkin tepkiler sürerken, muhalefet ve iktidar arasındaki uzlaşı arayışı sürüyor. Buna göre CHP VE AKP yetkililerinin son görüşmesinde teklifin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunda sözlü mutabakat sağlandı. Edinilen bilgilere göre iktidar partisi, teklifteki, sokak köpeklerinin öldürülmesine yol açacak muğlak, ucu açık ifadelere ilişkin bir düzenleme yapmak konusunda söz verdi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; TBMM'de gündem dışı konuşmalar ve önergeler üzerine konuşmaların ardından geçilecek olan teklifin saat 17.00 civarında başlaması bekleniyor. Meclis’e ziyaretçi yasağı devam ederken kampüsün genelinde ve kulislerde güvenlik önlemlerinin her zamankinden fazla olduğu görüldü.

ÖĞRETMENLİK KANUNU VE YARGI PAKETİ EKİM’E BIRAKILDI

Muhalefet ve iktidar partisinin Meclis takvimi konusunda uzlaşması sonucu 9’uncu Yargı Paketi, e-Ticaret teklifi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin kalan maddeleri Ekim ayına bırakıldı. Yargı Paketi’ndeki süresi dolan bazı düzenlemeler, dün gece yasalaşan Vergi Paketine eklendi.

SON TEKLİF SOKAK KÖPEKLERİ

Meclis’in Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik öngören teklifi yasalaştırdıktan sonra Salı günü kapanması bekleniyor.

BARINAKLARDAN VAZGEÇİLMEDİ

İki parti arasında köpeklerin kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra barınaklar yerine sokaklarda yaşamaya devam etmesi konusunda ise fikir birliğine varılamadı. AK Parti, tüm sokak köpeklerinin barınaklarda yaşaması düzenlemesinden vazgeçmedi.

MİLLİ PİYANGO’DAN BARINAKLARA FON

Barınakların kapasitesinin genişletilmesi ve koşullarının iyileştirilmesi konusundaki bütçe yükünün belediyelerde olmasına ilişkin düzenlemede de kısmi bir uzlaşı olabileceği ifade edildi. Milli Piyango İdaresi’nin bazı oyunlarının gelirlerinin barınaklar için fon olarak kullanılmasına dair bir düzenlemenin teklife eklenebileceği kaydedildi.

BARINAK BÜTÇESİNİN YARISI BELEDİYEDEN YARISI HAZİNEDEN

Ayrıca barınak yapım ve iyileştirme giderlerinin yarısının belediyelerden yarısının da Hazine’den karşılanması, Büyükşehir belediyelerinin kendi fon kaynaklarını yaratabilmesi gibi düzenlemelerin de genel kurul görüşmeleri sırasında teklife eklenebileceği belirtildi.