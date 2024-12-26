Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonunda 3 Tutuklama

Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonunda 3 Tutuklama

Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda belirlenen adreslerde 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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