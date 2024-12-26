Zonguldak'ta Keserli Kavga: 3 Yaralı

Zonguldak'ta husumet iki grup arasında kavga çıktı. Feci kavgada 3 kişi keserle yaralandı.

Zonguldak'ta Keserli Kavga: 3 Yaralı

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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